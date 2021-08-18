محافظ الفيوم: التوسع بمشروعات الصرف يهدف لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأربعاء، جلسة الاستماع والتشاور المجتمعي لبرنامج توسعات مشروعات الصرف الصحي، وعرض نتائج تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمحطة معالجة وشبكات مدينة أبشواي، والتي نظمتها شركة الفيوم لمياة الشرب والصرف الصحي، لتعريف المواطنين بما يتم تنفيذه من مشروعات بهذا القطاع الحيوي والجداول الزمنية له.

حضر الجلسة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة رانيا صلاح ممثل المكتب الاستشاري لمشروع الصرف الصحي بأبشواي، والأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، وعدد من وكلاء الوزارة، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز شئون البيئة، ومركز البحوث والاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، والقيادات الطبيعية والشخصيات العامة، وممثلي الجمعيات الأهلية، وحشد من المواطنين.

تناولت جلسة الاستماع نسب تغطية مشروعات الصرف الصحى بمحافظة الفيوم، وآليات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، واستعراض خطة العمل الخاصة بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي لهذه المحطات.

أشار محافظ الفيوم، خلال كلمته بجلسة الاستماع إلى أن المواطن لابد أن يعرف ما يتم تنفيذه من أعمال بقطاع الصرف الصحي، في إطار من الشفافية والمصارحة، مع اطلاعهم بحجم المشروعات ونسب تنفيذها والمناطق المستهدفة والجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، معرباً عن سعادته بتنفيذ فعلى لهذه المشروعات على أرض الواقع من خلال القرض الأوروبي، مقدماً الشكر لأهالي أبشواي عامة وأهالي شكشوك خاصة لما أظهروه من تعاون بناء ومثمر لتنفيذ محطة الصرف الصحي بالقرية.

وأضاف محافظ الفيوم أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتوازى مع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يتم تنفيذها بمركزى إطسا ويوسف الصديق، لافتاً إلى أنه قد تم اعادة توجيه مخصصات أعمال مشروعات الصرف الصحى بالمركزين كونهما ضمن التطوير بالمبادرة الرئاسية، لعمل التوسعات بمشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها بباقي المراكز التي لم تشملها المبادرة، بهدف البعد عن الازدواجية في تنفيذ الأعمال، والانتهاء من تطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق من خلال خطة عمل ممنهجة.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تشهد طفرة كبرى في الارتقاء بكافة القطاعات على المستويين الخدمي والتنموي، خلال السبع سنوات الماضية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصاً بالأماكن الأكثر احتياجاً فضلاً عن تنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع العام على المواطنين، لافتاً إلى أن من هذه المشروعات مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون التي تعد مصدراً اقتصادياً مهماً للعديد من أهالي القرى المتاخمة لها.

وكشف محافظ الفيوم، أن المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تتم من خلال عدد من المحاور منها الخطة الاستثمارية ومشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات الهيئة القابضة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أن مشروع الصرف الصحي بمدينة أبشواي يتم تنفيذه من خلال بنك الإعمار الأوروبي بهدف إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

وتابع محافظ الفيوم أن الدولة لن تدخر جهداً في توفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات الخدمية، مشدداً على الحفاظ أملاك وأصول الدولة لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، مؤكداً على أن القادم أفضل من خلال الارتقاء بالريف المصري.

ومن جهته أوضح رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تغطية 48% بشتى أنحاء محافظة الفيوم بخدمات الصرف الصحي حتى الآن، ومستهدف زيادة 15 % أخرى خلال عام 2022، لافتاً إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات صرف صحي بقرى السعيدية وفرقص وسرسنا بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والإسكان، فضلاً عن أعمال توسعات الصرف الصحي في مرحلتها الأولى بتكلفة تقديرية 7 مليار جنيه، بهدف تطهير وإعادة التوازن لبحيرة قارون، مشيراً إلى أن أعمال تأهيل وإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة، تتم من خلال البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، صندوق استثمار دول الجوار.

وأضاف رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف 57 قرية بمراكز أبشواي وطامية وسنورس والفيوم، ويضم المشروع محطات معالجة ومحطات رفع وشبكات وخطوط طرد، فضلاً عن توفير سيارات كسح من نقاط التجميع بالعزب الصغيرة، بهدف تقليل نسب التلوث الواقعة على بحيرة قارون من خلال مصرفي البطس والوادي، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف 17 قرية من قرى أبشواي، ويتم تنفيذه خلال 24 شهراً بعد طرحه بدايىة العام القادم.

ومن جانبهم استعرض ممثلوا مركز البحوث والاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، آليات العمل بمشروعات توسعة محطات الصرف الصحي، والتصميمات الفنية لها، والتاثيرات البيئية والصحية، ودور المشاركة المجتمعية والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها من قبل العاملين بتلك المشروعات، فضلاً عن استعراض الشبكات الخاصة بالمشروع وخطوط الانحدار ومحطات الرفع بقرى سنرو البحرية والحرجاوية وقصر بياض وزيد والهشاترة وقصر الجبالي ومقار خليل وأبو دنقاش.

كما تم استعراض مكونات مشروع محطة شكشوك الذي يأتى على مساحة 50 ألف و400 م2، ويضم إنشاء خزانات للترسيب الابتدائي وأخرى للترسيب النهائي، وأحواض تهوية وأخرى لتلامس الكلور، وأحواض تجفيف الحمأة، وبيارات تجميع الترسيب، وبلاطات خرسانية، وأعمال الميكانيكا والكهرباء، فضلاً عن تدعيم وتطوير المنشآت القائمة بالمحط بالفعل، فضلاً عن عرض مقارنة بين المشروعين القديم والجديد، والدور المجتمعي في تنفيذ المشروعات.

وعلى هامش جلسة الاستماع تم فتح باب المناقشة أمام المواطنين، لعرض أستفساراتهم والإجابة على تساؤلاتهم، وتلقي شكراهم وبحث أفضل الحلول لها، وتبلورت محاور المناقشات حول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والجداول الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات والانتهاء منها، فضلاً عن تحديد المناطق المستهدفة.