نادر شوقي يكشف عن عروض لاعبي الأهلي

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أكد نادر شوقى، وكيل اللاعبين، أن والتر بواليا وحسين الشحات لاعبي النادى الأهلى يمتلكان عروضا من الدورى السعودى، وأحمد ياسر أنهى كل إجراءات انتقاله لألتاى التركى وجاهز للمباريات المقبلة بالدورى التركى.

وقال نادر شوقى في تصريحات تليفزيونية: «الأهلى كان متمسكا ببقاء أحمد ياسر ريان ولكن تحدثنا مع المسؤولين أن اللاعب منذ موسم ونصف لم يتواجد مع الأهلى وهناك فرصة كبيرة بالدورى التركى، أحمد ريان انتقل على سبيل الإعارة مقابل 300 ألف دولار وهناك بند في التعاقد يعطى النادى التركى الحق في شراء ريان نهائيا مقابل 2 مليون دولار، وده رقم كبير للاعب لم يخرج من الأهلى».

وأضاف شوقى: «حسين الشحات لديه عرض جاد من الدورى السعودى تم إغلاقه من قبل النادى الأهلى حتى انتهاء بطولة الدورى ومن الممكن أن يفتح مرة أخرى كونه عرضا جيدا، كما أن والتر بواليا لديه أيضا عرض في الدورى السعودى برقم جيد، ولكنه رفض وسنحاول جلب عرض آخر له نهاية المسابقة».