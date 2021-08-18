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تعرض لأزمة صحية مفاجئة.. نقل توفيق عكاشة إلى مستشفى العلمين

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تعرض لأزمة صحية مفاجئة.. نقل توفيق عكاشة إلى مستشفى العلمين تعرض لأزمة صحية مفاجئة.. نقل توفيق عكاشة إلى مستشفى العلمين

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تعرض الإعلامي توفيق عكاشة، الأربعاء، إلى أزمة صحية مفاجئة خلال قضائه إجازته الصيفية بمدينة العلمين.

وتم نقل «عكاشة» إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبيل إجرائه عملية جراحية.

وقالت الإعلامية حياة الدرديري، زوجة عكاشة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إنه متواجد في مستشفى العلمين حاليًا بعدما عاني من التهابات شديدة في المعدة، مشيرة إلى أنه سيجري عملية جراحية بعد شفائه من هذه الالتهابات.

رافق «عكاشة» خلال نقله إلى المستشفى زوجته الإعلامية حياة الدرديري، ونجله إبراهيم.

المصرى اليوم

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