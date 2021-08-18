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"الخيّال": المملكة تولي اهتمامها الكبير بحقوق السجناء والموقوفين

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خلال زيارة للسجن العام بنجران اطّلع خلالها على مستوى الخدمات المقدّمة لهم

أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، أن المملكة تولي اهتمامها الكبير بحقوق السجناء والموقوفين، وتعتني بتوفير سبل الرعاية لهم كافة، وتعمل على تأهيلهم اجتماعيًّا وتعزيز القيم المجتمعية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي، بما يتواكب مع رؤى وتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – وحرصهم على حفظ حقوقهم.

وأبان أن الزيارات التي تقوم بها الهيئة تأتي في إطار جهودها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق السجناء والموقوفين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الخيّال اليوم يرافقه عددٌ من أعضاء مجلس الهيئة ومسؤوليها للسجن العام بنجران، التقى خلالها المسؤولين عن السجون ومرافق السجن، واطلع على أحوال السجناء والموقوفين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما زار الوفد مركز التأهيل الشامل واطلع على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة طبيًّا ومهنيًّا، ومرافق الإيواء وبرامج التأهيل المهني لهم بما يتناسب مع قدراتهم الخاصة، مؤكدًا ما تحظى به تلك الفئة من رعاية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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