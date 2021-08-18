التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الإنتاج الحربي فى مباراة الفرصة الأخيرة

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يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى غزل المحلة نظيره الإنتاج الحربى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري العام.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول الدورى برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 23 نقطة.

ومن المتوقع ان يخوض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك.

الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ.

الهجوم: خالد رسلان.