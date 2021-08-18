أخبار عاجلة

أزمة محمد صلاح تتعقد.. الأندية الإنجليزية تساند ليفربول في منع اللاعب من السفر -
الأردن يلغي جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا بداية من الشهر المقبل -
"الإرهاب الإلكتروني وطرق مواجهته".. في محاضرة للتحالف الإسلامي العسكري بالرياض -
خلال 24 ساعة.. عُمان تسجل 4 حالات وفاة و113 إصابة جديدة بكورونا -
بالصور.. "سبق" توثّق آلية تسلم الكتب لطلاب مدرسة جابر بن حيان بنهضة الرياض -
مستشفى "ملكية الجبيل" يدشّن خدمة نقل ذوي الإعاقة -
قصة حب منى وأحمد♥️ .. سر علاقة استمرت ١٨ عام ???? -
حرارة عالية ????️ وتوقعات بأمطار رعدية ???? مفاجآت طقس أغسطس -
«التعليم» تنظم التصفيات النهائية لمسابقة الرائد العام المثالي على مستوى الجمهورية -
صدمة جديدة.. إصابة رونالدو فى تدريبات يوفنتوس وشكوك حول مشاركتة أمام إمبولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التشكيل المتوقع للإنتاج الحربي أمام المحلة في مباراة الفرصة الأخيرة

Print
التشكيل المتوقع للإنتاج الحربي أمام المحلة في مباراة الفرصة الأخيرة التشكيل المتوقع للإنتاج الحربي أمام المحلة في مباراة الفرصة الأخيرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى غزل المحلة نظيره الإنتاج الحربى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري العام.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول الدورى برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 23 نقطة.

ومن المتوقع أن يخوض الإنتاج الحربى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: طارق أبوالعز، محمد بازوكا، محمد الشبينى، معاذ الحناوى، علاء سلامة.

خط الوسط: حسن ياسين، محمد سوستة، حميد ماو.

خط الهجوم: مصطفى البدرى، محمد عبدالحميد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرياضة تصرف معاشًا دائمًا للذين تعرضوا لإعاقات مستديمة إثر حادث فريق كرة السرعة

الرياضة تصرف معاشًا دائمًا للذين تعرضوا لإعاقات مستديمة إثر حادث فريق كرة السرعة

تعرف على رسالة حسين لبيب لكارتيرون

تعرف على رسالة حسين لبيب لكارتيرون

انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن بثقافة بورسعيد

انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن بثقافة بورسعيد

إسراء محمد.. «طيار دليفري» بدرجة حكم كرة قدم

إسراء محمد.. «طيار دليفري» بدرجة حكم كرة قدم