التشكيل المتوقع للإنتاج الحربي أمام المحلة في مباراة الفرصة الأخيرة

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يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى غزل المحلة نظيره الإنتاج الحربى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري العام.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول الدورى برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 23 نقطة.

ومن المتوقع أن يخوض الإنتاج الحربى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: طارق أبوالعز، محمد بازوكا، محمد الشبينى، معاذ الحناوى، علاء سلامة.

خط الوسط: حسن ياسين، محمد سوستة، حميد ماو.

خط الهجوم: مصطفى البدرى، محمد عبدالحميد.