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يد 2004 يتعادل مع الجيش وديًا استعدادًا للموسم الجديد

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يد الزمالك 2004 يتعادل مع الجيش وديًا استعدادًا للموسم الجديد يد 2004 يتعادل مع الجيش وديًا استعدادًا للموسم الجديد

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تعادل فريق مرتبط كرة اليد بنادي مواليد 2004 مع نظيره طلائع الجيش بنتيجة 25/25 في إطار المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء بملعب المنافس، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد المقرر بنهاية أغسطس الجاري.

وكان الفريق قد تعادل مع البنك الأهلي 23/23 بالمباراة الودية التي جمعت بين الفريقين أمس الثلاثاء بصالة ميت عقبة .

وعقد الجهاز الفني محاضرة فنية مع اللاعبين عقب الانتهاء من مباراة اليوم لتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباراة.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية غدا الخميس، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الجمعة المقبل بالصالة المغطاة بالنادي.

ويقود الفريق رامي يوسف مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا عاما.

المصرى اليوم

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