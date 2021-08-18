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في 30 دقيقة.. نجاح استئصال ورم من مريض خمسيني باستخدام المنظار

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في 30 دقيقة.. نجاح استئصال ورم من مريض خمسيني باستخدام المنظار في 30 دقيقة.. نجاح استئصال ورم من مريض خمسيني باستخدام المنظار
في مستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي

في 30 دقيقة.. نجاح استئصال ورم من مريض خمسيني باستخدام المنظار

تمكّن فريق من قسم الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من استئصال ورم من القولون لمريض يبلغ من العمر 58 عاماً.

وأوضح استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير والكبد الدكتور عبدالرحمن كنعان أن المريض حضر للعيادات الخارجية وهو يعاني من نقص حاد في الدم، مع وجود دم مخفي في البراز، وتم عمل الفحوصات اللازمة، مما استدعى تنويم المريض لعمل منظار للجهاز الهضمي السفلي، حيث تبين وجود ورم يبلغ حجمه 4 × 5 سم.

وأضاف أنه بعد أخذ العينة اتضح أن الورم حميد وقابل للتحول، وتم إجراء عملية المنظار في مدة استغرقت 30 دقيقة، تم خلالها استئصال الورم بواسطة تقنية Endo loop دون الحاجة للتدخل الجراحي.

وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة دون أي مضاعفات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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