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الهند تحتفل بعيد الاستقلال.. والسفارة تحتفي بإضاءة برج القاهرة بعلم نيودلهي

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الهند تحتفل بعيد الاستقلال.. والسفارة تحتفي بإضاءة برج القاهرة بعلم نيودلهي الهند تحتفل بعيد الاستقلال.. والسفارة تحتفي بإضاءة برج القاهرة بعلم نيودلهي

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احتفلت الهند بالذكرى الـ 75 لاستقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني، في ظل أجواء احترازية بسبب انتشار المستجد «كوفيد 19».

واحتفت السفارة الهندية في القاهرة بجهود ، حيث تم إضاءة برج القاهرة بألوان العلم الوطني للهند، كما قامت سفارة الهند بالقاهرة بإضاءة «مقر اقامة سفير الهند» أجيت جوبتيه، ومباني السفارة بألوان العلم الوطني للهند احتفالا بهذه المناسبة الخاصة.

ودشنت حكومة الهند مهرجان تحت عنوان «ازادي كا امريت ماهوتساف –ويتضمن إقامة سلسلة من الفعاليات في جميع أنحاء العالم لاستعراض التنوع الثقافي للهند والمعالم السياحية بها والإنجازات التي حققتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والدور الذي لعبه الهنود المغتربين.

وخلال الفعاليات تم عرض الألوان الثلاثة للعلم الهندي في أكثر من 100 موقع بارز بما في ذلك شلالات نياجرا ومبنى إمباير ستيت في نيويورك وبرج خليفة في دبي. وقد ظلت الألوان الثلاثة للعلم (لون الزعفران الذي يرمز للشجاعة والتضحية، واللون الأبيض في الوسط والذي يرمز للسلام والأخضر الذي يرمز للازدهار) رمزًا للتناغم والوحدة في الهند.

المصرى اليوم

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