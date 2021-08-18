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أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمواقف وجهود ومبادرة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير اللواء عباس كامل، والوفد المرافق له.

واستعرض آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن الوزير عباس كامل، نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس محمود عباس، وتأكيده حرص مصر على التنسيق والعمل مع فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات، لما فيه خير الشعبين والبلدين ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله.