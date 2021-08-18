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محافظ بورسعيد ووفد المستثمرين يشيدون بمصنع الأدوية شرق بورسعيد

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محافظ بورسعيد ووفد المستثمرين يشيدون بمصنع الأدوية شرق بورسعيد محافظ بورسعيد ووفد المستثمرين يشيدون بمصنع الأدوية شرق بورسعيد

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أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأعضاء وفد المستثمرين بمصنع الأدوية شرق بورسعيد وجميع العاملين به، وذلك خلال زيارتهم للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، اليوم الأربعاء، رافقهم خلالها اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية والمسؤولون عن المصنع .

واستمعا المحافظ والوفد خلال الجولة إلى كيفية عمل خط انتاج المصنع الذي يقوم بتصنيع أدوية للسوق المحلية والعالمية ووفق المعايير الدولية، وكذلك تم لقاء عدد من العاملين بالمصنع، والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى من البرامج العالمية في صناعة الدواء.

حيث تم تفقد خطوط الإنتاج ومراحل تصنيع وتحضير الأدوية وعمليات الفرز والتعبئة والتغليف وكذلك معامل الفحص الدوائي، كما تم استعراض مجريات الأمور داخل المصنع وأنواع الأدوية التي يتم تصنيعها والسوق المستهدفة للتصدير وكذلك خطة الشركة نحو توسعاتها داخل المنطقة وإضافة خطوط إنتاج جديدة .

المصرى اليوم

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