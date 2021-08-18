أخبار عاجلة

أزمة محمد صلاح تتعقد.. الأندية الإنجليزية تساند ليفربول في منع اللاعب من السفر -
الأردن يلغي جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا بداية من الشهر المقبل -
"الإرهاب الإلكتروني وطرق مواجهته".. في محاضرة للتحالف الإسلامي العسكري بالرياض -
خلال 24 ساعة.. عُمان تسجل 4 حالات وفاة و113 إصابة جديدة بكورونا -
بالصور.. "سبق" توثّق آلية تسلم الكتب لطلاب مدرسة جابر بن حيان بنهضة الرياض -
مستشفى "ملكية الجبيل" يدشّن خدمة نقل ذوي الإعاقة -
قصة حب منى وأحمد♥️ .. سر علاقة استمرت ١٨ عام ???? -
حرارة عالية ????️ وتوقعات بأمطار رعدية ???? مفاجآت طقس أغسطس -
«التعليم» تنظم التصفيات النهائية لمسابقة الرائد العام المثالي على مستوى الجمهورية -
صدمة جديدة.. إصابة رونالدو فى تدريبات يوفنتوس وشكوك حول مشاركتة أمام إمبولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الغضبان» ونائب «اقتصادية فناة السويس» يتفقدان أحد مصانع بشرق بورسعيد

Print
«الغضبان» ونائب «اقتصادية فناة السويس» يتفقدان أحد مصانع بشرق بورسعيد «الغضبان» ونائب «اقتصادية فناة السويس» يتفقدان أحد مصانع بشرق بورسعيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، يرافقه وفد المستثمرين واللواء محمد برابا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية مصنع إيبك للأحذية بشرق بورسعيد، وذلك خلال جولة موسعة لتفقد المشروعات الصناعية بشرق بورسعيد، لبحث فرص التعاون والتسويق لمشروعات منطقة شرق بورسعيد الصناعية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مصنع إيبك يعد النموذج الأول للمصانع بالمنطقة الاقتصادية والذى يقام على مساحة ٤٨٥٠ م٢ بنظام المطور الصناعى وتم تسليمه للمستثمر فور تشغيله، وذلك في إطار التوسع والتنمية في المشروعات الصناعية ببورسعيد مؤخرا .

وأشاد محافظ بورسعيد ووفد المستثمرين بالمصنع، والذى يقام على أحدث النظم الإنتاجية، ويحقق معايير الجودة، وأكد الوفد على أهمية التعاون المثمر مع المحافظة، والاستفادة من مقومات وإمكانات منطقة شرق بورسعيد، والتى تضاهى كبرى المناطق الصناعية العالمية .

محافظ بورسعيد ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية ووفد المستثمرين يتفقدون مصنع إيبك للأحذية بشرق بورسعيد
محافظ بورسعيد ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية ووفد المستثمرين يتفقدون مصنع إيبك للأحذية بشرق بورسعيد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرياضة تصرف معاشًا دائمًا للذين تعرضوا لإعاقات مستديمة إثر حادث فريق كرة السرعة

الرياضة تصرف معاشًا دائمًا للذين تعرضوا لإعاقات مستديمة إثر حادث فريق كرة السرعة

تعرف على رسالة حسين لبيب لكارتيرون

تعرف على رسالة حسين لبيب لكارتيرون

انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن بثقافة بورسعيد

انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن بثقافة بورسعيد

إسراء محمد.. «طيار دليفري» بدرجة حكم كرة قدم

إسراء محمد.. «طيار دليفري» بدرجة حكم كرة قدم