«الغضبان» ونائب «اقتصادية فناة السويس» يتفقدان أحد مصانع بشرق بورسعيد

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، يرافقه وفد المستثمرين واللواء محمد برابا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية مصنع إيبك للأحذية بشرق بورسعيد، وذلك خلال جولة موسعة لتفقد المشروعات الصناعية بشرق بورسعيد، لبحث فرص التعاون والتسويق لمشروعات منطقة شرق بورسعيد الصناعية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مصنع إيبك يعد النموذج الأول للمصانع بالمنطقة الاقتصادية والذى يقام على مساحة ٤٨٥٠ م٢ بنظام المطور الصناعى وتم تسليمه للمستثمر فور تشغيله، وذلك في إطار التوسع والتنمية في المشروعات الصناعية ببورسعيد مؤخرا .

وأشاد محافظ بورسعيد ووفد المستثمرين بالمصنع، والذى يقام على أحدث النظم الإنتاجية، ويحقق معايير الجودة، وأكد الوفد على أهمية التعاون المثمر مع المحافظة، والاستفادة من مقومات وإمكانات منطقة شرق بورسعيد، والتى تضاهى كبرى المناطق الصناعية العالمية .

محافظ بورسعيد ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية ووفد المستثمرين يتفقدون مصنع إيبك للأحذية بشرق بورسعيد