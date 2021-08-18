أخبار عاجلة

أزمة محمد صلاح تتعقد.. الأندية الإنجليزية تساند ليفربول في منع اللاعب من السفر -
الأردن يلغي جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا بداية من الشهر المقبل -
"الإرهاب الإلكتروني وطرق مواجهته".. في محاضرة للتحالف الإسلامي العسكري بالرياض -
خلال 24 ساعة.. عُمان تسجل 4 حالات وفاة و113 إصابة جديدة بكورونا -
بالصور.. "سبق" توثّق آلية تسلم الكتب لطلاب مدرسة جابر بن حيان بنهضة الرياض -
مستشفى "ملكية الجبيل" يدشّن خدمة نقل ذوي الإعاقة -
قصة حب منى وأحمد♥️ .. سر علاقة استمرت ١٨ عام ???? -
حرارة عالية ????️ وتوقعات بأمطار رعدية ???? مفاجآت طقس أغسطس -
«التعليم» تنظم التصفيات النهائية لمسابقة الرائد العام المثالي على مستوى الجمهورية -
صدمة جديدة.. إصابة رونالدو فى تدريبات يوفنتوس وشكوك حول مشاركتة أمام إمبولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة الهجرة تلتقي الطالبة فريدة مؤمن وتهنئها بحصولها على المركز الأول بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة

Print
وزيرة الهجرة تلتقي الطالبة فريدة مؤمن وتهنئها بحصولها على المركز الأول بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة وزيرة الهجرة تلتقي الطالبة فريدة مؤمن وتهنئها بحصولها على المركز الأول بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الطالبة فريدة مؤمن إبراهيم خليل الحاصلة على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، حيث أنها كانت تدرس في مدرسة سان جان انتيد بالإسكندرية، وهي نفس المدرسة التي درست فيها وزيرة الهجرة منذ طفولتها وحتي تخرجت من المرحلة الثانوية العامة.

وهنأت السفيرة نبيلة مكرم الطالبة فريدة مؤمن لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية، معربة عن فخرها بها وسعادتها بها لتفوقها ونجاحها، وأنها نموذج مشرف للفتاة المصرية ولخريجي مدرسة سان جان انتيد.

ومن جانبها، أعربت الطالبة فريدة عن سعادتها بلقاء وتهنئة السفيرة نبيلة مكرم، مؤكدة أنها تمثل قدوة لها ومثل أعلى ولكافة الطالبات بالمدرسة، مشيرة إلى أنها "حققت حلمها وحلم أهلها ومدرستها، وأن لقاءها مع السفيرة نبيلة مكرم له شعور خاص لانها تخرجت من نفس مدرستي وحلمي أن أسير علي خطاها في نفس مجال العمل."

كما أعربت والدة الطالبة فريدة مؤمن عن سعادتها بلقاء وزيرة الهجرة وتهنئتها لإبنتها التي جعلتها تشعر بالفخر، مطالبة أولياء الأمور بأن بدعموا أبنائهم ويعطوهم الحرية في الاختيار حتى يتمكنوا من النجاح.

وحصلت الطالبة فريدة مؤمن على مجموع 388 درجة، جعلها في المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرياضة تصرف معاشًا دائمًا للذين تعرضوا لإعاقات مستديمة إثر حادث فريق كرة السرعة

الرياضة تصرف معاشًا دائمًا للذين تعرضوا لإعاقات مستديمة إثر حادث فريق كرة السرعة

تعرف على رسالة حسين لبيب لكارتيرون

تعرف على رسالة حسين لبيب لكارتيرون

انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن بثقافة بورسعيد

انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن بثقافة بورسعيد

إسراء محمد.. «طيار دليفري» بدرجة حكم كرة قدم

إسراء محمد.. «طيار دليفري» بدرجة حكم كرة قدم