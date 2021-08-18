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فاز فريق تنس الطاولة بنادى الزمالك على فلسطين بثلاثة أشواط نظيفة بالجولة الثالثة بالبطولة العربية التي تقام في الأردن.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك مساء اليوم أيضا فريق قطر بالجولة الرابعة.

يذكر أن الفريق كان قد فاز أمس بالجولة الأولى على الكويت بثلاثة أشواط نظيفة وبالجولة الثانية على البحرين بثلاثة أشواط مقابل شوط.

ويشارك من لاعبي الزمالك بالبطولة كل من: أحمد على صالح وكريم العراقى ومحمود أشرف حلمى والمحترف البرازيلى جوستافو توسيبو.

ويقود الفريق أحمد حلمى مدير جهاز تنس الطاولة بالزمالك وأشرف محروس مدرب الفريق.