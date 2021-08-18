أخبار عاجلة

أزمة محمد صلاح تتعقد.. الأندية الإنجليزية تساند ليفربول في منع اللاعب من السفر -
الأردن يلغي جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا بداية من الشهر المقبل -
"الإرهاب الإلكتروني وطرق مواجهته".. في محاضرة للتحالف الإسلامي العسكري بالرياض -
خلال 24 ساعة.. عُمان تسجل 4 حالات وفاة و113 إصابة جديدة بكورونا -
بالصور.. "سبق" توثّق آلية تسلم الكتب لطلاب مدرسة جابر بن حيان بنهضة الرياض -
مستشفى "ملكية الجبيل" يدشّن خدمة نقل ذوي الإعاقة -
قصة حب منى وأحمد♥️ .. سر علاقة استمرت ١٨ عام ???? -
حرارة عالية ????️ وتوقعات بأمطار رعدية ???? مفاجآت طقس أغسطس -
«التعليم» تنظم التصفيات النهائية لمسابقة الرائد العام المثالي على مستوى الجمهورية -
صدمة جديدة.. إصابة رونالدو فى تدريبات يوفنتوس وشكوك حول مشاركتة أمام إمبولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تنس طاولة يهزم فلسطين في البطولة العربية

Print
تنس طاولة الزمالك يهزم فلسطين في البطولة العربية تنس طاولة يهزم فلسطين في البطولة العربية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق تنس الطاولة بنادى على فلسطين بثلاثة أشواط نظيفة بالجولة الثالثة بالبطولة العربية التي تقام في الأردن.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك مساء اليوم أيضا فريق قطر بالجولة الرابعة.

يذكر أن الفريق كان قد فاز أمس بالجولة الأولى على الكويت بثلاثة أشواط نظيفة وبالجولة الثانية على البحرين بثلاثة أشواط مقابل شوط.

ويشارك من لاعبي الزمالك بالبطولة كل من: أحمد على صالح وكريم العراقى ومحمود أشرف حلمى والمحترف البرازيلى جوستافو توسيبو.

ويقود الفريق أحمد حلمى مدير جهاز تنس الطاولة بالزمالك وأشرف محروس مدرب الفريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين لبيب : الزمالك استحق أصعب دوري في تاريخ الكرة المصرية

حسين لبيب : الزمالك استحق أصعب دوري في تاريخ الكرة المصرية

شيكابالا يهدي فوز الزمالك بلقب الدوري إلى «أرواح العشرين» وثنائي آخر

شيكابالا يهدي فوز الزمالك بلقب الدوري إلى «أرواح العشرين» وثنائي آخر

مباشر من أمام نادي الزمالك بعد التتويج.. قرارات عاجلة من الإدارة للاعبين

مباشر من أمام نادي الزمالك بعد التتويج.. قرارات عاجلة من الإدارة للاعبين

«الدوري يا سادة»..أغنية نوبية لـ نبيل سراج احتفالا بفوز الزمالك (فيديو)

«الدوري يا سادة»..أغنية نوبية لـ نبيل سراج احتفالا بفوز الزمالك (فيديو)