★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بمواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري.

وقال عبدالمقصود في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك: «سعداء بالفوز على وادي دجلة ولكن علينا التركيز في المباراة المقبلة.. كان يجب أن نقوم بمشاركة بعض اللاعبين الجدد في ظل ضغط المباريات الكبير والحمد لله الجميع قدم مردودا طيبا ومقبولا».

وأضاف عبدالمقصود: «سنقاتل خلال المباريات المقبلة من أجل الفوز بالثلاث نقاط.. وكل المواجهات المقبلة تعتبر بمثابة مباريات كؤوس».