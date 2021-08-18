أخبار عاجلة

أزمة محمد صلاح تتعقد.. الأندية الإنجليزية تساند ليفربول في منع اللاعب من السفر -
الأردن يلغي جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا بداية من الشهر المقبل -
"الإرهاب الإلكتروني وطرق مواجهته".. في محاضرة للتحالف الإسلامي العسكري بالرياض -
خلال 24 ساعة.. عُمان تسجل 4 حالات وفاة و113 إصابة جديدة بكورونا -
بالصور.. "سبق" توثّق آلية تسلم الكتب لطلاب مدرسة جابر بن حيان بنهضة الرياض -
مستشفى "ملكية الجبيل" يدشّن خدمة نقل ذوي الإعاقة -
قصة حب منى وأحمد♥️ .. سر علاقة استمرت ١٨ عام ???? -
حرارة عالية ????️ وتوقعات بأمطار رعدية ???? مفاجآت طقس أغسطس -
«التعليم» تنظم التصفيات النهائية لمسابقة الرائد العام المثالي على مستوى الجمهورية -
صدمة جديدة.. إصابة رونالدو فى تدريبات يوفنتوس وشكوك حول مشاركتة أمام إمبولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مدرب : سنقاتل للفوز بالمباريات المتبقية في الدورى

Print
مدرب الزمالك: سنقاتل للفوز بالمباريات المتبقية في الدورى مدرب : سنقاتل للفوز بالمباريات المتبقية في الدورى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن سعادته بمواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري.

وقال عبدالمقصود في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك: «سعداء بالفوز على وادي دجلة ولكن علينا التركيز في المباراة المقبلة.. كان يجب أن نقوم بمشاركة بعض اللاعبين الجدد في ظل ضغط المباريات الكبير والحمد لله الجميع قدم مردودا طيبا ومقبولا».

وأضاف عبدالمقصود: «سنقاتل خلال المباريات المقبلة من أجل الفوز بالثلاث نقاط.. وكل المواجهات المقبلة تعتبر بمثابة مباريات كؤوس».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين لبيب : الزمالك استحق أصعب دوري في تاريخ الكرة المصرية

حسين لبيب : الزمالك استحق أصعب دوري في تاريخ الكرة المصرية

شيكابالا يهدي فوز الزمالك بلقب الدوري إلى «أرواح العشرين» وثنائي آخر

شيكابالا يهدي فوز الزمالك بلقب الدوري إلى «أرواح العشرين» وثنائي آخر

مباشر من أمام نادي الزمالك بعد التتويج.. قرارات عاجلة من الإدارة للاعبين

مباشر من أمام نادي الزمالك بعد التتويج.. قرارات عاجلة من الإدارة للاعبين

«الدوري يا سادة»..أغنية نوبية لـ نبيل سراج احتفالا بفوز الزمالك (فيديو)

«الدوري يا سادة»..أغنية نوبية لـ نبيل سراج احتفالا بفوز الزمالك (فيديو)