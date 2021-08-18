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مدربان من أبناء عرقلا مسيرة الأهلي في الدوري

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مدربان من أبناء الزمالك عرقلا مسيرة الأهلي في الدوري مدربان من أبناء عرقلا مسيرة الأهلي في الدوري

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نجح عبدالحميد بسيوني نجم السابق والمدير الفني الحالي لنادي طلائع الجيش فى فرض تعادل سلبي على الأهلي في لقاء الأمس الذي احتضنه ملعب الجيش الثالث بالسويس ومن ثم ضياع نقطتين ثمينتين على المارد الأحمر.

واقترب الزمالك من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشرة في تاريخه بعد توسيع الفارق على القمة بينه وبين الأهلي لـ 4 نقاط.

ولم يكن عبدالحميد بسيوني هو أول مدير فني من أبناء الزمالك يعرقل مسيرة الأهلي في الدوري هذا الموسم.

وكان خالد جلال، نجم الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي البنك الأهلي قد استطاع انتزاع نقطة في مباراة الفريقين بالدور الثاني للمسابقة بعد حسم التعادل نتيجة اللقاء بهدف لكل فريق.

المصرى اليوم

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