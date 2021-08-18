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يبدأ الإعداد لمواجهة سيراميكا

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الزمالك يبدأ الإعداد لمواجهة سيراميكا يبدأ الإعداد لمواجهة سيراميكا

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباته اليوم في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء سيراميكا المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالسويس بعد التدريب استعدادا للقاء المقبل أمام سيراميكا.

وكان الزمالك قد فاز على دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدي، لرفع رصيده إلى ٧٣ نقطة يتصدر بها مسابقة الدوري في حين يتوقف رصيد دجلة عند ٢٥ نقطة يحتل بها المركز قبل الأخير.

المصرى اليوم

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