ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بالجيزة

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل خارج البلاد والاستيلاء على أموالهم زاعمين قدرتهم على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بموجب عقود عمل وهمية ومستندات مزورة، وذلك من خلال شركة سياحية وهمية «غير مرخصة» كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، وقيامهم باتخاذها وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج له على شبكة الإنترنت، وأنهم اعتادوا تغيير مكان الشركة الوهمية للحيلولة دون ضبطهم، وقد تمكنوا جراء ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهم، وبتفتيشهم وتفتيش مقر الشركة عُثر على 87 طلب الحصول على تأشيرة دخول لدول أجنبية بعضها خال ومعدة للتزوير، و62 عقد عمل باللغة الأجنبية خالية من البيانات ومنسوبة لشركات بدول أجنبية ممهورة بخاتم لجهة أجنبية مزورة بالكامل، و2 أكلاشيه باسم شركتي سياحة، ودفتر استلام نقدية بلغت جملة الأموال المحصلة به 250 ألف جنيه، وكمية من المستندات الخاصة براغبي السفر و4 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلي محمول لاب توب.

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتواؤها على الدلائل التي تؤكد نشاطهم الإجرامي. بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي، وقد أمكن الاستدلال على 12 شخصا من ضحاياهم، وبسؤالهم قرروا قيام المتهمين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.