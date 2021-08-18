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صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة الزقازيق بلقاح كورونا

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صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة الزقازيق بلقاح كورونا صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة الزقازيق بلقاح كورونا

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كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، علي رأس ٢٥ فريق طبي من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لاستكمال تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات بالكليات المختلفة بجامعة الزقازيق بلقاح كوفيد ١٩، وذلك داخل ١٨ كلية بالجامعة، بالتنسيق مع رئيس جامعة الزقازيق، وعمداء الكليات بالجامعة، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود ، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالصحة تواصل جهودها المكثفة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، وتقوم بتسجيل المواطنين علي موقع التسجيل الالكتروني للوزارة والخاص بتطعيم المواطنين علي مستوي الجمهورية، موجهاً اللجنة المكلفة بالإشراف علي حملة التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعتي الأزهر وجامعة الزقازيق بعد التطعيم.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

المصرى اليوم

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