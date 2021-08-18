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ضبط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بأسوان

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ضبط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بأسوان ضبط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بأسوان

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بإدفو.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث سياحة وآثار أسوان بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص بإدفو بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان تم استهداف مسكن المتهم وضبطه والأدوات المستخدمة في عملية الحفر، وتبين وجود حفر مربع مبطن من الداخل بألواح خشبية ويوجد أسفله عدد من القطع الأثرية الخاصة بمعبد إدفو. وبمواجهته اعترف بقيامه بالحفر بقصد البحث عن الآثار.

كما أكدت التحريات قيام عاطل بإدفو بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان تم استهداف مسكن المتهم، حيث تبين عدم تواجده، وتم ضبط 4 أشخاص من القائمين بعملية الحفر وكذا الأدوات المستخدمة في عملية الحفر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث عن الآثار بمشاركة المتهم الهارب جارٍ تكثيف الجهود لضبطه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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