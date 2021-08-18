وفد «رجال الأعمال» يزور العاصمة الرومانية بوخارست سبتمبر المقبل

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أعلن الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني بجمعية رجال الأعمال المصريين، تنظيم زيارة لوفد رجال الأعمال إلى العاصمة الرومانية بوخارست منتصف سبتمبر المقبل.

وأوضح الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بالمجلس المشترك، أن زيارة رومانيا تضم عدداً من الشركات ورجال الأعمال المهتمين بالعمل داخل السوق الرومانية في جميع مجالات التجارة والتصنيع المشترك ومنها الأدوات الصحية، والعنب والتمور والأبقار الحية.

واضاف السكري أنه سيتم خلال رحلة العمل تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات في كلا الجانبين بهدف العودة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والوصول بحجم التجارة إلى مليار دولار، مشيراً انه سيتم توقيع اتفاقية تآخي بين مدينتي شرم الشيخ وسينايا الرومانية، لدعم التعاون في المجال السياحي ونقل الخبرات والتجارب في جميع المجالات الاقتصادية للبلدين.

واكد السكري، أن وزارة التعاون الدولي تقوم بالتنسيق لزيارة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إلى القاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال في منتصف اكتوبر المقبل لبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات، واستعراض أوجه التعاون بين البلدين.

وأضاف السكري أن الزيارة تأتي تأكيدا على ما تشهده العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا من زخم كبير وعلاقات متميزة خاصة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرومانيا في منتصف 2019 وحصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة بوخارست.

وأشار إلى أن القطاع السياحي من أهم فرص ومجالات التعاون الواعدة في الوقت الحالي خاصة بعدما نجحت مصر في إعادة تشغيل خط الطيران المتوقف منذ 3 سنوات وتسيير 3 رحلات أسبوعيا، وتسيير رحلات شارتر بين مدينتي بورخارست-شرم الشيخ، وبوخارست-الغردقة.

وأكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ومستشار الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، أهمية الزيارات المتبادلة والعلاقات الوطيدة بين الرئيسان المصري والروماني ودعوة كبار رجال الأعمال لبحث فرص الشراكة بما يهدف إلى دفع وتشجيع التجارة والاستثمارات المباشرة.

واضاف الشافعي، أن هناك فرص واعدة لزيادة التجارة البينية بين البلدين لأكثر من مليار دولار وهو ما حققه المجلس فعلياً مع بداية إنشاءه، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستلعب دورا كبيرا في تنشيط العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والتصدير.

وأكدت الدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك، على ضرورة التعاون مع رومانيا في برامج الترويج السياحي والتسويق لمصر بالإضافة إلى تشجيع صادرات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المعارض حيث تحظى باهتمام وإقبال كبير من الجانب الروماني.

من جانبه، قال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، ان رومانيا من الدول المتقدمة في صناعة الورق ولديها فائض في إنتاج لب الأشجار المستخدم كمدخل في إنتاج الورق، مشيراً إلى الفرص الواعدة للتعاون مع رومانيا سواء في الاستيراد أو تصنيع الورق خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الشحن من الصين والتي تسببت في زيادات كبيرة في أسعار التغليف والطباعة.

وأشار أسامة الشاهد عضو المجلس، إلى توافر فرص تصديرية لقطاع صناعات الأدوات الصحية في السوق الرومانية بجانب استيراد الاخشاب.

وأعلن حسام الدين عبدالودود عضو المجلس، رغبته في تصدير التمور إلى السوق الرومانية من اجود الانواع بمنطقة الواحات البحرية من صنف البرحي والمجدول بجانب دراسة تصدير العنب وفق المواصفات والاشترطات المطلوبة.

ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا بلغ خلال الخمس أشهر الأولى من العام الحالي 383.21 مليون دولار مقابل 427.738 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغ 11.6%، بينما شهدت نموا كبيرا خلال شهر مايو الماضي ليسجل 119.755 مليون دولار مقابل 27.802 مليون دولار.