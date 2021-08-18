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بات أكرم توفيق، الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على مقربة شديدة من الانضمام لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر المقبل، حيث مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم 2022.

ويدرس حسام البدري، المدير الفني لأحفاد الفراعنة، الاستعانة بخدمات أكرم توفيق في معسكر منتخب مصر المقبل، بعد تقديم اللاعب مستويات فنية مميزة مع الأهلي في مركز الظهير الأيمن.

ويلعب منتخب مصر امام كل من أنجولا والجابون يومي 2 و5 سبتمبر المقبل بمستهل مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان توفيق قد تحول من لاعب ارتكاز إلى ظهير أيمن حسب رؤية الجنبو أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في ظل غياب محمد هاني، ليثبت توفيق أقدامه في المركز الجديد.