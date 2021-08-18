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الأهلي يشارك في بطولة الجمهورية للتنس على ملاعب سبورتنج بالإسكندرية

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الأهلي يشارك في بطولة الجمهورية للتنس على ملاعب سبورتنج بالإسكندرية الأهلي يشارك في بطولة الجمهورية للتنس على ملاعب سبورتنج بالإسكندرية

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تشارك فرق التنس الأرضي بالنادي الأهلي، في بطولة الجمهورية التي تقام على ملاعب نادي سبورتنج الرياضي بالإسكندرية، بدءًا من غد وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل.

ويشارك الأهلي خلال البطولة بفرق تحت 12 و 14 و 16 «ناشئين - ناشئات»، وكذلك الفريق الأول «رجال - سيدات».

وكان الجهاز الفني قد حرص على تجهيز كل اللاعبين في مختلف المراحل العمرية، بالإضافة للفريق الأول، خلال الفترة الماضية، استعدادًا للمشاركة في البطولة، والتي يسعى للتتويج بها.

وأكد محمود عبد المبدي المدير الفني لفرق التنس الأرضي بالنادي الأهلي، أن جميع الفرق تضم لاعبين مميزين، ولديه ثقة كبيرة في قدرات جميع العناصر من أجل الفوز ببطولة الجمهورية.

وأضاف، أن الأهلي دائمًا هدفه الفوز بالبطولة، ويبحث عن المركز الأول فقط، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية تم تجهيز اللاعبين بشكل قوي مع الاهتمام بالنواحي البدنية والفنية.

وأوضح عبد المبدي، أن بطولة الجمهورية تشهد منافسة قوية من جميع الفرق، لكن الأهلي قادر على الفوز باللقب، مشددًا على أنه تحدث مع اللاعبين وطالبهم بضرورة التركيز واللعب بقوة، خلال منافسات البطولة.

ويرأس جهاز التنس الارضي بالأهلي طارق صبحي، ومحمود عبد المبدي مديرًا فنيًّا، وأحمد منير مدربًا عامًّا، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا.

المصرى اليوم

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