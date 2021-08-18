أصحاب المعاشات بدمياط .. معاناة شهرية بين قسوة الحر وشبح كورونا

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شكا عدد من أصحاب المعاشات بمحافظة دمياط من المعاناة التي يواجهونها منذ شهور تزامنا مع حلول أزمة فيروس كورونا المستجد .

بدأت رحلة المعاناة عندما اضطر مسئولو مكتب البريد الرئيسي بمدينة دمياط نقل صرف المعاشات لاستاد دمياط الرياضي القريب من مكتب البريد لتجنب التكدس داخل مبني مكتب البريد الرئيسي، وبدأت عمليات الصرف منتظمة بعد تخصيص مكان متوفر به مظلة مناسبة وكراسي انتظار لأصحاب المعاشات، ومع الوقت وانحسار موجة كورونا وبدأت الحكومة في رفع الإجراءات الاحترازيو بشكل تدريجي، وتجاهل مسئولو مكتب البريد إعادة الأمر لطبيعته بصرف المعاشات من المكتب ووقف الصرف من مقر الاستاذ الذي خلا من الكراسي تدريجيا وأصبح غير مناسبا لانتظار المئات من أصحاب المعاشات وكبار السن خصوصا مع موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها البلاد حاليا .

وطالب أصحاب المعاشات المحافظ الدكتورة منال عوض بوضع حد لمعاناة أصحاب المعاشات وكبار السن والسيدات من الشيوخ والسيدات تزامنا مع مواعيد صرف المعاشات أول كل شهر، وإصدار تعليماتها بعودة الصرف كليا من مكتب البريد الرئيسي كما كان معتادا في المواعيد المقررة لصرف المعاشات .