لقاء الخميسي تدافع عن عبدالمنصف: «زوجي خط أحمر»

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رفضت الفنانة لقاء الخميسي الزج باسم زوجها محمد عبدالمنصف عقب فوز الزمالك على حساب وادي دجلة، أمس، بمنافسات الدوري المصري الممتاز ومحاولة السخرية من حارس الفريق الأصفر واتهامه بالتساهل أمام نظيره الأبيض.

وكتبت الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «محمد عبدالمنصف خط أحمر، أي حد تسول له نفسه إنه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف القانون واقفله بالمرصاد.. خلاص زمن قلة الأدب والتعدي انتهى بقى عندنا قانون بيحمي الجميع من أي تعدي! السجن والغرامة!».

وأضافت: «رسالة لمسيئي الأدب والمتعدين، ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق.. إتعلموا من أوسه العزيمة والإرادة والإصرار والقوة والتحمل يمكن في يوم تنفعوا نفسكم والبلد».