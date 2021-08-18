أخبار عاجلة

«التعليم» تنظم التصفيات النهائية لمسابقة الرائد العام المثالي على مستوى الجمهورية -
صدمة جديدة.. إصابة رونالدو فى تدريبات يوفنتوس وشكوك حول مشاركتة أمام إمبولي -
القباج تناقش في لقاء افتراضي الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي -
إندونيسيا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي «سبوتنيك V» المضاد لكورونا -
دراسة: بطء التطعيم باللقاحات يؤدي إلى خسارة 2.3 تريليون دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة -
مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائري بقليوب -
إخلاء سبيل شاب متهم بالتعدي على والدته وقص شعرها بالشرقية -
المكعبات النووية .. سلاح ألمانيا الخفى في الحرب العالمية الثانية -
الهند تعاود ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا: أكثر من 37 ألف حالة في 24 ساعة -
صبري فواز يهاجم قرار زيادة رسوم التصوير : «الوضع كارثي للسينما و الدراما المصرية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لقاء الخميسي تدافع عن عبدالمنصف: «زوجي خط أحمر»

Print
لقاء الخميسي تدافع عن عبدالمنصف: «زوجي خط أحمر» لقاء الخميسي تدافع عن عبدالمنصف: «زوجي خط أحمر»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رفضت الفنانة لقاء الخميسي الزج باسم زوجها محمد عبدالمنصف عقب فوز على حساب وادي دجلة، أمس، بمنافسات الدوري المصري الممتاز ومحاولة السخرية من حارس الفريق الأصفر واتهامه بالتساهل أمام نظيره الأبيض.

وكتبت الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «محمد عبدالمنصف خط أحمر، أي حد تسول له نفسه إنه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف القانون واقفله بالمرصاد.. خلاص زمن قلة الأدب والتعدي انتهى بقى عندنا قانون بيحمي الجميع من أي تعدي! السجن والغرامة!».

وأضافت: «رسالة لمسيئي الأدب والمتعدين، ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق.. إتعلموا من أوسه العزيمة والإرادة والإصرار والقوة والتحمل يمكن في يوم تنفعوا نفسكم والبلد».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شيكابالا يهدي فوز الزمالك بلقب الدوري إلى «أرواح العشرين» وثنائي آخر

شيكابالا يهدي فوز الزمالك بلقب الدوري إلى «أرواح العشرين» وثنائي آخر

مباشر من أمام نادي الزمالك بعد التتويج.. قرارات عاجلة من الإدارة للاعبين

مباشر من أمام نادي الزمالك بعد التتويج.. قرارات عاجلة من الإدارة للاعبين

«الدوري يا سادة»..أغنية نوبية لـ نبيل سراج احتفالا بفوز الزمالك (فيديو)

«الدوري يا سادة»..أغنية نوبية لـ نبيل سراج احتفالا بفوز الزمالك (فيديو)

الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي»

الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي»