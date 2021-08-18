نائب وزير المالية يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة الجديدة لمواجهة التهرب الضريبي

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أكد أحمد كجوك، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، اهتمام وزارته الذي يوليه وزير المالية بالوقوف على حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع .

وأعرب كجوك عن سعادته بالتواصل مع مستثمري القطاع السياحي لأهميته في دعم إيرادات الدولة وخلق فرص عمل .

جاء ذلك خلال الندوة الثانية التي نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية للقطاع الفندقي عبرالفيديو كونفرانس بحضورمديرين ماليين لنحو 92 فندقا سياحيا على مستوى الجمهورية.

وأشار كجوك إلى اصداروزير المالية قرارا وزاريا، بتشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية لبحث ودراسة الموضوعات والمشاكل الضريبية والجمركية المتعلقة بالقطاع السياحي والتوصل إلى حلول بشأنها في إطارالقوانين الضريبية والجمركية.

وتسعى اللجنة المشكلة لتحقيق التواصل وحل المشكلات العالقة، حيث تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد الغرف السياحية ومصالح الضرائب، الجمارك، والضرائب العقارية، لدراسة المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحي وإيجاد الحلول بشأنها .

وقال نائب الوزير، إن الفاتورة الإلكترونية أحد أهم دعائم المنظومة الضريبيبة التي تهدف إلى تقديم خدمات ضريبية أسرع وأكفأ للقطاعات الاقتصادية والمساهمة في نمو الإيرادات الضريبية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بتلك المنظومة لمواجهة التجنب والتهرب الضريبي.

وأكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية اهتمام وزيرالمالية بإجراءات المصلحة لتسريع وتيرة الميكنة والمضي قدمًا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بعد النجاح الكبيرالذي تحقق للمنظومة خلال المراحل السابقة، ما يعززسرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي.

قال «عبدالقادر»، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية، والمنظومة المالية ما يحقق في النهاية أهداف الحكومة في التحول الرقمى، وحصرالإقتصاد غيرالرسمى.

وأكد حرص المصلحة على نشرالوعي الضريبي حول مشروعات التطويروالميكنة التي تشهدها وخاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية التي يتم تطبيقها بشكل مرحلي وكذلك منظومة الإيصال الالكتروني التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتورالسيد محمود صقر، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب أن مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم في تحفيزالاستثماروالتيسيرعلى الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى بالاضافة إلى دمج الاقتصاد غيرالرسمى في الاقتصاد الرسمى؛ لإرساء دعائم العدالة الضريبية، مؤكداً أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيساهم في زيادة الثقة في تعامل الممولين مع المصلحة.

وأشاد أحمد الوصيف، رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية بسرعة استجابة وزارة المالية لحل كافة المشكلات التي تواجه أعضاء الاتحاد وخاصة الموضوعات التي يتم عرضها على اللجنة المشتركة.

معروف أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يتبعه خمس غرف سياحية وهي غرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفرالسياحية، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وغرفة العاديات والسلع السياحية، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية .

وأكد أشرف الأبحر، المستشارالضريبى للإتحاد المصرى للغرف السياحية، والمستشارالضريبى لغرفة المنشآت الفندقية أهمية الفاتورة الإلكترونية للمنشآت الفندقية في حصرحجم تعاملات القطاع وحصرالبيانات التي تساعد في إتخاذ القراربالنسبة للدولة ومواكبة العالم إقتصاديًا وضريبيًا بالتحول الرقمى.