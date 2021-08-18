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مصدر باتحاد الكرة: لن نستقدم حكام أجانب لمباريات الأهلي

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مصدر باتحاد الكرة: لن نستقدم حكام أجانب لمباريات الأهلي مصدر باتحاد الكرة: لن نستقدم حكام أجانب لمباريات الأهلي

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كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن رفض إدارة الاتحاد برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة طلب النادي الأهلي باستقدام حكام أجانب لمبارياته المقبلة في بطولتي كأس والسوبر المحلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أحمد مجاهد اتفق مع وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام علي عدم الاستعانة بأي حكام أجانب في أي مباراة محلية مهما كانت الضغوط».

وأكد المصدر أن اللجنة الثلاثية سترد على بيان الأهلى الأخير برفض طلبهم باستقدام حكام أجانب واستمرار سياسة الدعم للحكام المصريين في المباريات المحلية.

وشدد المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن المهندس أحمد مجاهد متمسك بإسناد جميع المباريات للحكام المصريين الذين يسيرون بمستوى طيب في الدوري خصوصا أنه رفض هذا الطلب من قبل في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتى تعد الأهم والأقوى فنيا وجماهيريا وتم إسنادها لحكام مصريين ونجحوا في إدارتها بنسبة ١٠٠٪؜.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أصدر بيانا رسميا اليوم الأربعاء طلب فيه حكاما أجانب لمبارياته في السوبر وكأس مصر.

وطلب الأهلي أيضا في بيانه حلولا قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد، مشددا على أنهم لن يقبلوا بضغط المباريات بهذا الشكل مرة أخرى.

المصرى اليوم

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