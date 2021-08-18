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اجتماع طارىء لتخطيط الأهلي لمناقشة أزمات الفريق بعد فقدان صدارة الدوري

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اجتماع طارىء لتخطيط الأهلي لمناقشة أزمات الفريق بعد فقدان صدارة الدوري اجتماع طارىء لتخطيط الأهلي لمناقشة أزمات الفريق بعد فقدان صدارة الدوري

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دعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاجتماع طارىء للجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح، لوضع خارطة طريق للفريق فى الموسم المقبل ومناقشة الأزمات التى عانى منها الأهلي وتسببت فى خروجه من المنافسة على الدوري بجانب تقييم أداء اللاعبين للاستقرار على الراحلين من قائمة الفريق فى الموسم الجديد بعد التشاور مع الجهاز الفنى وكذلك إحتياجات الفريق من الصفقات الجديدة لضخ دماء جديدة تساهم فى حل الأزمات الفنية التى يعانى منها الفريق وظهرت بوضوح فى الأونة الأخيرة.

بينما كشف مصدر داخل الأهلي عن رفض الجهاز الفنى خوض مباريات كاس خلال الأجندة الدولية، كما تقرر مراجعة جداول المباريات فى الموسم الجديد والاعتراض على أى جدول لا يناسب الفريق لتجنب تكرار ما حدث مؤخرا.

وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش سلبيا في الجولة 31 للدورى الممتاز ليبتعد خطوة كبيرة عن صدارة الدورى بعدما زاد فارق النقاط الى 4 عن المتصدر برصيد 73 نقطة.

وطالب مجلس إدارة النادي الأهلي، اتحاد الكرة المصري، بتعيين حكام أجانب لمبارياته المقبلة في كأس السوبر، وكأس مصر، بسبب القرارات الخاطئة التي شهدتها مبارياته في الدوري.

وأشاد الأهلي، في بيان رسمي، بلاعبيه والجهاز الفني بعد الانتصارات التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية، والتتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، وغيرها من البطولات المحلية، لكنه اشتكى من الأداء التحكيمي خلال مبارياته بالدوري، والتي أفقدت الفريق 15 نقطة في سباق الصدارة.

المصرى اليوم

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