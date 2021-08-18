عقوبة تأديبية لمسئول بالغرفة التجارية صرف إعانات علاج لزوجته المتوفية

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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أمين عام الغرفة التجارية بسوهاج بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لما لإتهامه بصرف مبالغ مالية بلغت قيمتها ٣٥ ألف جنيه دون وجه حق، من أموال جمعية يرأسها، وتقديم طلب صرف إعانات علاج لزوجته «المتوفية» .
كانت تحقيقات النيابة الإدارية قد أكدت إستيلاء المحال على أموال جهة عمله والتزوير في محررات رسمية واستخدمها فيما زورت من أجله لصرف مبالغ بدون وجه حق من أموال الجمعية الخيرية لخدمات التجار بسوهاج، وقدم مستندات على خلاف الحقيقة وأخفى بيانات عن دخله حتى يتمكن من صرف مبالغ دون وجه حق بقيمة (35268.55 جنيها)، قام بإصلاح جهاز الفاكس الخاص به من أموال الغرفة التجارية بسوهاج بمبلغ (418 جنيها) خلال الفترة من 2007 حتى 2012، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة الفاكس الخاص به للغرفة التجارية عن المدة من 2007 حتى 2012، قام بالرد على النيابة العامة بسوهاج ببيانات مخالفة للحقيقة والواقع بشأن توقيت وتاريخ اعتصام العاملين.