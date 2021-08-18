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عقوبة تأديبية لمسئول بالغرفة التجارية صرف إعانات علاج لزوجته المتوفية

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عقوبة تأديبية لمسئول بالغرفة التجارية صرف إعانات علاج لزوجته المتوفية عقوبة تأديبية لمسئول بالغرفة التجارية صرف إعانات علاج لزوجته المتوفية

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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أمين عام الغرفة التجارية بسوهاج بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لما لإتهامه بصرف مبالغ مالية بلغت قيمتها ٣٥ ألف جنيه دون وجه حق، من أموال جمعية يرأسها، وتقديم طلب صرف إعانات علاج لزوجته «المتوفية» .

كانت تحقيقات النيابة الإدارية قد أكدت إستيلاء المحال على أموال جهة عمله والتزوير في محررات رسمية واستخدمها فيما زورت من أجله لصرف مبالغ بدون وجه حق من أموال الجمعية الخيرية لخدمات التجار بسوهاج، وقدم مستندات على خلاف الحقيقة وأخفى بيانات عن دخله حتى يتمكن من صرف مبالغ دون وجه حق بقيمة (35268.55 جنيها)، قام بإصلاح جهاز الفاكس الخاص به من أموال الغرفة التجارية بسوهاج بمبلغ (418 جنيها) خلال الفترة من 2007 حتى 2012، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة الفاكس الخاص به للغرفة التجارية عن المدة من 2007 حتى 2012، قام بالرد على النيابة العامة بسوهاج ببيانات مخالفة للحقيقة والواقع بشأن توقيت وتاريخ اعتصام العاملين.

المصرى اليوم

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