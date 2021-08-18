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«التعليم» تنظم التصفيات النهائية لمسابقة الرائد العام المثالي على مستوى الجمهورية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:46 مساءً
صدمة جديدة.. إصابة رونالدو فى تدريبات يوفنتوس وشكوك حول مشاركتة أمام إمبولي
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:46 مساءً
القباج تناقش في لقاء افتراضي الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:46 مساءً
إندونيسيا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي «سبوتنيك V» المضاد لكورونا
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:46 مساءً
دراسة: بطء التطعيم باللقاحات يؤدي إلى خسارة 2.3 تريليون دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:46 مساءً
مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائري بقليوب
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:46 مساءً
إخلاء سبيل شاب متهم بالتعدي على والدته وقص شعرها بالشرقية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:46 مساءً
المكعبات النووية .. سلاح ألمانيا الخفى في الحرب العالمية الثانية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:46 مساءً
الهند تعاود ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا: أكثر من 37 ألف حالة في 24 ساعة
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:46 مساءً
صبري فواز يهاجم قرار زيادة رسوم التصوير : «الوضع كارثي للسينما و الدراما المصرية»
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
حملت 640 شخصًا.. إليك قصة صورة طائرة الإجلاء الصادمة من أفغانستان
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cnn arabic
الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:40 مساءً
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