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«القاضي»: جار تنفيذ 1327 مشروعًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» في المنيا

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«القاضي»: جار تنفيذ 1327 مشروعًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» في المنيا «القاضي»: جار تنفيذ 1327 مشروعًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» في المنيا

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن هناك 1327 مشروعا يتم تنفيذه على أرض المحافظة، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، منها 219 مشروع خاص بمياه الشرب، و194 مشروع خاص بالصرف الصحي ومحطات المعالجة والرفع، مؤكداً على توصيل كافة المرافق لكافة المواطنين بالقري المستهدفة من أعمال التطوير.

وأشار المحافظ خلال اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية، إلى أن هناك تنسيق دائم مع هيئة المساحة المصرية لرفع إحداثيات المواقع المستهدفة لإقامة المشروعات، مؤكدا انه سيجري إنشاء مجمعات زراعية وخدمية وصناعية.

ناقش نواب الشيوخ، عدداً من القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، لإيجاد حلول سريعة لها، حيث تم مناقشة موضوعات خاصة (بتوصيل بعض المرافق للمواطنين – إعادة تشغيل السجل المدني بمركزي المنيا وملوي – إعادة تطوير كورنيش ملوي – أعمال تطوير إستاد المنيا الرياضي – وبعض الطلبات الخاص بالتعليم والصحة).

المصرى اليوم

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