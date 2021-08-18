نائب: يجب تعريف الأئمة بتحديات الأمن القومي قبل صعود المنابر

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أيد عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب، الإعلان عن تعاون بين وزارة الأوقاف وأكاديمية ناصر العسكرية لعقد دورات تثقيفية متخصصة للأئمة في الدراسات الإستراتيجية وتحديات الأمن القومي، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للارتقاء بمستوى جميع العاملين بها ومن خلال التعاون بين وزارة الأوقاف وأكاديمية ناصر العسكرية.

ووصف «خضراوي» في بيان أصدره اليوم هذا الاتجاه من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأنه تفكير من خارج الصندوق، يعبر عن تفكير مستنير، موضحاً أن تعريف الأئمة والدعاة بتحديات الأمن القومي بمثابة مهمة قومية، ويجب تعريف الأئمة بتحديات الأمن قومي قبل تصعيدهم للمنابر.

وشدد النائب على مشاركة جميع الأئمة والدعاة والواعظات بوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومن المحافظات والمناطق الحدودية بصفة خاصة في هذه الدورات، مشيداً بعقد هذه الدورات المهمة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات على يد خبراء متخصصين في الدراسات الإستراتيجية ومفاهيم تحديات الأمن القومي بترشيح من أكاديمية ناصر العسكرية، وهو ما ينعكس على قدرة الائمة والدعاة بوزارة الاوقاف على نقل مايدور داخل هذه الدورات عن تحديات الامن القومى وكيفية مواجهتها إلى المواطنين بلغة بسيطة خلال اللقاءات الدينية والفكرية التي تتم بين الائمة والدعاة والمواطنين.