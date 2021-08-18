محافظ الشرقية يهنئ أوائل الثانوية العامة

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أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إتصالاً هاتفياً بأوائل شهادة الثانوية العامة من أبناء المحافظة، لتهنئتهم بمناسبة تفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وهم الطالبة رحمة عبدالوهاب صلاح، المقيدة بمدرسة منيا القمح الثانوية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والحاصلة على المركز الثالث على مستوي الجمهورية شعبه علمي علوم بمجموع 402 درجة.

والطالبة ياسمين وليد محمد النجار، المقيدة بمدرسة ربيع فلاح التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، والحاصلة على المركز الثالث ( شعبة علمي علوم ) بمجموع 402 درجة، والطالب عبدالرحيم عبدالعظيم عبدالعزيز، والمقيد بمدرسة الصوفية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية، والحاصل على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية شعبه علمي رياضة بمجموع 401 درجة، والطالب حسام محمد النوبي محمد، المقيد بمدرسة أبوحماد الثانوية والحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية دمج بمجموع 397،5 درجة.

أعرب المحافظ عن سعادته البالغة بأبنائه المتفوقين والمتفوقات أوائل شهادة الثانوية العامة من أبناء المحافظة، مؤكداً أنه حرص على الإتصال بهم تليفونياً لتهنئتهم وأسرهم، وإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم.

أكد محافظ الشرقية أن الطلاب الأوائل مصدر فخر وإعتزاز لأسرهم ولمحافظتهم، مؤكداً الإستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للإرتقاء بالعملية التعليمية وتقديم تعليم جيد للطلاب، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة دوام التوفيق والنجاح

قدم الطلاب الأوائل الشكر والإمتنان لمحافظ الشرقية لتهنئته الرقيقة لهم، والتي تمثل دافعاً قوياً لهم لمواصلة النجاح والتفوق خلال رحلتهم الدراسية القادمة.