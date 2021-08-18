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محافظ المنوفية يُسلم أكشاك جديدة بالمجان بديلا عن القديمة بشارع ياسين عبدالغفار بشبين الكوم

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محافظ المنوفية يُسلم أكشاك جديدة بالمجان بديلا عن القديمة بشارع ياسين عبدالغفار بشبين الكوم محافظ المنوفية يُسلم أكشاك جديدة بالمجان بديلا عن القديمة بشارع ياسين عبدالغفار بشبين الكوم

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استكمل اليوم محافظ المنوفية تسليم 23 عقد أكشاك نموذجية مجانية بديلة عن الأكشاك القديمة المقامة بشارع ياسين عبدالغفار بنطاق حي غرب شبين الكوم، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع، بحضور سمير عتريس رئيس حي غرب شبين الكوم .

وشدد المحافظ على أصحاب الأكشاك بضرورة الحفاظ عليها وعدم إنشاء أي ملحقات بها حفاظاً على المظهر العام، وأنه سيكون هناك تقييم للحاصلين على هذه الأكشاك بعد مدة 6 أشهر لتحديد مدى التزام أصحاب الأكشاك من عدمه، مشيراً إلى أنه سيتم تجديد العقود الملتزمين فقط ببنود العقد، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير نمط جديد موحد للأكشاك بنطاق المحافظة والقضاء على أي مظهر عشوائي .

هذا وقد قدم أصحاب الأكشاك الشكر لمحافظ المنوفية لحرصه واهتمامه بهم وتقديم يد العون لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

يذكر أن محافظ المنوفية سبق وقد سلم الشهر الماضي عدد 25 عقد كشك نموذجي بالمجان كبديل عن الأكشاك العشوائية بشارع ياسين عبدالغفار، وشارع اسكاروس البحري ومدخل المدينة طريق شبراباص – مزلقان العبور، بنطاق حي غرب شبين الكوم، وذلك بهدف القضاء على العشوائية ولتوفير فرص عمل جادة للشباب تليق بهم وبما يعكس الرؤية الحضارية للمحافظة.

المصرى اليوم

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