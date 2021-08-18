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«الزراعة»: إزالة حقول إنتاج تقاوي الذرة الشامية مجهولة المصدر في الدقهلية والبحيرة

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«الزراعة»: إزالة حقول إنتاج تقاوي الذرة الشامية مجهولة المصدر في الدقهلية والبحيرة «الزراعة»: إزالة حقول إنتاج تقاوي الذرة الشامية مجهولة المصدر في الدقهلية والبحيرة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه الزراعية بتشكيل لجان لتكثيف المرور والمتابعة علي حقول انتاج التقاوى وعمل تقرير متابعه علي محصول الذره الشاميه.

وقال الدكتور أحمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي ان الادارة قامت بتحرير محاضر للمساحات المخالفة دون تصريح من الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى (الادارة العامة للتفتيش الحقلى) والتى تم زراعتها لانتاج تقاوي الذرة الشامية بسلالات مجهولة المصدر تضر بالاقتصاد القومي وشركات انتاج التقاوي المرخصة وكذلك تضر بالمزارعين عند القيام بزراعه هذه التقاوي المجهوله المصدر وغير مطابقه للمواصفات.

واضاف «عضام» انه بناءاً على ذلك أبدى المزارعون استعدادهم لازالة المساحات المخالفة وقامت اللجنة بالاشراف على عملية الازالة ومازالت المتابعة مستمرة لازالة جميع المساحات المخالفة والمتمركزه فى محافظة البحيرة ، والدقهلية مشيدا بدور جميع مهندسى التفتيش الحقلي بالإدارة والمحافظات وحثهم على المتابعه المستمره.

المصرى اليوم

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