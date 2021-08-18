الاتحاد السكندري يوافق على انتقال مهاجمه إلى القادسية الكويتي

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وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على انتقال الجامايكي روماريو ويليامز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف نادي القادسية الكويتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي ذلك بعد توصل إدارة الناديين إلى اتفاق مادي لإتمام الصفقة خلال الفترة الجارية.

وكان المهاجم الجامايكي قد انقطع عن تدريبات الفريق السكندري عقب سفره للمشاركة مع منتخب بلاده في يونيو الماضي، وهو ما جعل حسام حسن، المدير الفني يوافق على رحيله.

يذكر أن المهاجم صاحب الـ27 انضم إلى صفوف الاتحاد السكندري في الصيف الماضي، وظهر بمستوى مميز مع زعيم الثغر، حيث نجح في إحراز 5 أهداف وصنع هدفين.