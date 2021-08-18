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أمانة الرياض تعلن: عودة فعالية سينما السيارات.. شاشات عملاقة في صالتي عرض

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من 6 مساءً حتى ساعات الفجر

أمانة الرياض تعلن: عودة فعالية سينما السيارات.. شاشات عملاقة في صالتي عرض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن عودة فعالية سينما السيارات مجددًا، بمبادرة من الأمانة وبالتعاون مع "وميض الرياض".

جاء ذلك في تغريدة لأمانة منطقة الرياض على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

قالت الأمانة: "فعالية #سينما_السيارات تعود مجددًا بمبادرة من #أمانة_منطقة_الرياض وبالتعاون مع @wmedhriyadh2.. المتعة والتشويق بانتظاركم.

الفعاليات من الساعة 6 مساءً حتى ساعات الفجر، وتحتوي على شاشتين عملاقتين في صالتي عرض، ونظام صوتي داخل السيارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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