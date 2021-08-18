رئيس «سلامة الغذاء» بالبيطريين: نرفض تصريحات رئيس الهيئة حول الاكتفاء بالمواطن للرقابة

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رفضت الدكتورة شيرين على زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة، تصريحات الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، والتي أكد فيها أن المستهلك هو المراقب والمفتش الأول بالهيئة، مؤكدة أنه لا يمكن الاكتفاء بالمواطن، للرقابة والتفتيش على مراحل انتاج الأغذية.

وأضافت «زكي»: «كلام الدكتور حسين منصور، بعيد تماما عما يوجد في الشارع، فمن حق الجهات الرقابية تحرير المحاضر للمخالفين ممن يعرضون حياة المصريين للخطر، ولا علاقة لذلك بالرقابة الشعبية المتمثلة في المستهلك، فالرقابة تشمل فحص المنتج قبل التصنيع، وأثناء عملية تصنيعه، ثم عند عرضه على المستهلك».

وأوضحت زكي أن هناك خلط بين مهمة المهندس الزراعي، والطبيب البيطري، والمفتش الغذائي، فيرى البعض أنهم يقومون بنفس الوظيفة، ولكن الحقيقة هي أن كل منهم يكمل دور الأخر، لضمان سلامة الغذاء الذي يتناوله المصريين، مؤكدة أن هناك العديد من الشكاوى التي لا تتصدى لها الهيئة، وكان أخرها وفاة طفلين بسبب تناول وجبة «شعرية» سريعة التحضير، دون اتخاذ إجراء حقيقي من الهيئة ضد المنتج أو الشركة المصنعة.

من جانبه قال أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة صدر في 2017، وحتى الآن لم يتم تفعيل مواد إنشاء الهيئة، مناشدا رئيس الوزراء بتفعيل دور الهيئة، حتى يكون عملها موازيا لجهود الدولة في الاعتناء بصحة المواطنين، مؤكدا أنه لا مجال للحديث عن سباق لدخول الهيئة، ولكن هدفنا هو الارتقاء بسلامة الغذاء، بضم جميع الجهات العاملة في هذا المجال إلى الهيئة تفعيلا للقانون.