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«نقيب البيطريين»: ملف سلامة الغذاء الحيواني حق للأطباء البيطريين

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«نقيب البيطريين»: ملف سلامة الغذاء الحيواني حق للأطباء البيطريين «نقيب البيطريين»: ملف سلامة الغذاء الحيواني حق للأطباء البيطريين

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قال الدكتور ياسر سليم، نقيب الأطباء البيطريين، أن قرار الرئيس عبدالفتاح ، بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، يعكس مدى حرص القيادة السياسية على صحة المصريين، وهي خطوة ضمن خطوات عديدة اتخذها الرئيس السيسي للاعتناء بصحة وسلامة المواطن المصري، فإنشاء الهيئة هدفه ضمان وصول غذاء سليم للمواطن المصري، مؤكدا دعمه ومجلس النقابة لنجاح الهيئة في تنفيذ الدور المنوط بها.

وأضاف «سليم»، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة تحت عنوان «تنفيذ قانون الدولة لسلامة الغذاء فرض وليس اختيار»، أن النقابة ليست في خصومة مع أحد، وتدعم كل جهات الدولة ومؤسساتها، لكنها تشدد على أنها انطلاقا من الحرص على الدولة المصرية، وسلامة المواطنين، بالرقابة الصحيحة على الغذاء، وهو الهدف الرئيسي من انشاء هيئة سلامة الغذاء، والتي لم تفعل حتى الآن.

وتابع: «ونؤكد على أن ملف سلامة الغذاء وخصوصا الحيواني منه، هو حق للأطباء البيطريين، ومن صميم عملهم في الجهات المختلفة، فهم المسئولين عن الحفاظ على سلامته والتأكد من أن ما يصل للشعب من غذاء آمن، فنحن لا نقل أهمية عمن يضحون بأرواحهم في المؤسسات العسكرية، أو من الأطباء».

المصرى اليوم

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