صحة المنوفية : غلق 9 منشآت طبية وإنذار 28 آخرين لمخالفتها للوائح والقوانين

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صرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بشن حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المحافظة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية للتأكد من إنتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية واتباع سياسة مكافحة العدوى.

وأشارت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية إلى أن الحملة أسفرت عن المرور على (100) منشأة طبية بنطاق المحافظة ، وتم غلق عدد (9) منشآت طبية مخالفة ، كما أنه جارى إستصدارقرارغلق لـ ( 8) منشآت أخرى وإنذارعدد (28) منشأة ، موضحة بأن عدد المنشآت المطابقة للإشتراطات (55) منشأة ، فضلا عن أنه تم رصد (12) منشأة مخالفة لسياسات مكافحة العدوى و( 33) منشأة مخالفة لإشتراطات التراخيص وعدم وجود عمالة غير مؤهلة .

هذا وتهيب مديرية الشئون الصحة بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الإلتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين .