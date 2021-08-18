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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الهندسة الإلكترونية مايو ٢٠٢١

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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الهندسة الإلكترونية مايو ٢٠٢١ رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الهندسة الإلكترونية مايو ٢٠٢١

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اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمى كلية الهندسة الإلكترونية دور مايو ٢٠٢١.

وأعلن الدكتور أيمن عميره عميد الكلية أن الطالب عبد الله سعيد سعد هو الأول على قسم هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية بتقدير ممتاز، والأولى على قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم الطالبة رحاب سليمان عبد الحفيظ، أما الأولى على قسم هندسة وعلوم الحاسبات الطالبة رحاب هشام السروى.

كما اعتمد رئيس الجامعة نتيجة البرامج الخاصة بالكلية بنظام الساعات المعتمدة دور مايو ٢٠٢١ والتى تشمل برامج: هندسة التحكم الصناعية (شعبة ميكاترونيك)، الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا، الاتصالات والشبكات.

المصرى اليوم

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