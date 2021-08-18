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باريس سان جيرمان يكشف حجم مبيعات قميص ميسي

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باريس سان جيرمان يكشف حجم مبيعات قميص ميسي باريس سان جيرمان يكشف حجم مبيعات قميص ميسي

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كشف المدير التجاري لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، فابيان أليجر، حقيقة الأرقام الضخمة المتداولة بشأن مبيعات قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وترددت أنباء أن المتجر الرسمي لباريس باع 800 ألف قميص للبرغوث الأرجنتيني في غضون أيام قليلة، من انضمام ميسي إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان هذا الصيف، قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

وقال أليجر في تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «من الجنون الحديث عن مثل هذه الأرقام، نعم، المبيعات كانت هائلة، ولكننا بعيدون تماما عن بيع مليون قميص».

وأضاف :«صفقة ميسي تمت بسرعة كبيرة، ولم يكن ذلك شيئا يمكن أن نتوقعه، بالطبع أسرعنا في توفير القمصان، لكن الأمر يتعلق أكثر بأوقات تصنيع شركائنا، سواء كانت نايكي أو أديداس أو بوما، نحن لسنا سحرة».

جدير بالذكر أن صفقة ميسي تمت بعد أيام قليلة من بيان برشلونة بشأن صعوبة تجديد عقده والاكتفاء بالفترة التي قضاها في «كامب نو».

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