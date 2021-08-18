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"السوق المالية" تصدر النشرة الإحصائية ربع السنوية للربع الثاني لعام 2021م

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"السوق المالية" تصدر النشرة الإحصائية ربع السنوية للربع الثاني لعام 2021م "السوق المالية" تصدر النشرة الإحصائية ربع السنوية للربع الثاني لعام 2021م
تهدف لخدمة المتعاملين والمحللين والباحثين

أصدرت هيئة السوق المالية النشرة الإحصائية ربع السنوية للربع الثاني لعام 2021م، التي تهدف إلى إتاحة عدد من المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين والباحثين من طلاب وأكاديميين في السوق المالية ، كما تهدف من مشاركة هذه البيانات إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز الاستثمار في السوق المالية.

وتحتوي النشرة ربع السنوية على بيانات واسعة عن السوق المالية؛ من بينها طرح الأوراق المالية والأسهم، والصكوك والسندات، والصناديق الاستثمارية ومؤسسات السوق المالية.

ويمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط الآتي: النشرة الإحصائية ربع السنوية – الربع الثاني 2021م:

https://cma.org.sa/Market/Reports/Documents/Statistical_Bulletin_Q2_2021-ar.pdf

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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