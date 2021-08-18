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شاطئ "قيال" بتبوك.. يجذب عشاق الرياضات البحرية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:38 مساءً
"الحياة الفطرية": السماح بالصيد البري المستدام.. وفق تواريخ محددة
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:38 مساءً
"غارتنر" تتوقع مساهمة التقنية بـ12.4% من الناتج السعودي بحلول 2030
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:38 مساءً
غرفة الخرج: 1800 فرصة وظيفية للشباب خلال ملتقى التوظيف الأول
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:38 مساءً
"المسند": 85% من حرائق الغابات في العالم ناتجة عن عمل بشري
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:38 مساءً
عدسة آرتي في كابل.. محيط مطار كابل مفروش بخراطيش الرصاص والحقائب والمهملات
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:33 مساءً
الاستخبارات الأمريكية تقدم تقريرها لـ«بايدن» حول منشأ فيروس كورونا دون نتيجة نهائية
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:32 مساءً
محمود العسيلي يختتم حفلات مهرجان الصيف بمسرح «Amphitheatre»
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:32 مساءً
محافظ قنا يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:32 مساءً
فريدة سيف النصر عن قرار رسوم التصوير في الشوارع : «صناعة السينما رايحة في داهية»
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:32 مساءً
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فيديو اليوم السابع
وفاة طالب بالسكته القلبية فور إعلان نتيجته بالثانوية العامة ببنى سويف
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:08 مساءً
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