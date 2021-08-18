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«قومي حقوق الإنسان» يؤكد دعمه للعاملين في العمل الإنساني

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«قومي حقوق الإنسان» يؤكد دعمه للعاملين في العمل الإنساني «قومي حقوق الإنسان» يؤكد دعمه للعاملين في العمل الإنساني

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أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان دعمه المتواصل لكافة الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالعمل الإنساني وكل العاملين في هذا المجال والذين يعملون في ظروف صعبة وغير طبيعية لضمان سلامة الأخرين وضمان العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمى للعمل الإنساني والذي يتم الاحتفال به يوم 19 أغسطس من كل عام أن اليوم العالمى للعمل الإنسانى يأتى هذا العام في الوقت الذي يخيم فيه العواقب المياشرة لحالة الطوارئ المناخية نتيجة التغير المناخى فضلا عن المخاطر والأضرار الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19».

وشدد المجلس أن التوعية بهذا اليوم واجبة من جانب المنظمات المعنية من أجل إبراز وأهمية دور العاملين في مجال العمل الإنسانى لحماية الأخرين.

المصرى اليوم

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