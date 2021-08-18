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ذكرت وسائل إعلام، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من عشرة بعد أن فتح مسلحون من طالبان النار خلال احتجاجات ضد الحركة في مدينة جلال آباد الأفغانية.

وحسب رويترز، قال شهود عيان إن القتلى وقعوا عندما حاول سكان محليون تثبيت العلم الوطني الأفغاني في ميدان بالمدينة شرقي كابول.

وحسب وكالة بجواك للأخبار الأفغانية، أظهرت لقطات فيديو التقطها صحفيون، المتظاهرين في المدينة وهم يحملون العلم الأفغاني ويفرون مع أصوات طلقات نارية.

ونشرت الوكالة على موقع تويتر مقطع الفيديو وقالت: «طالبان تطلق النار على المتظاهرين في مدينة جلال آباد وتضرب بعض صحفيي الفيديو».

وقال مسؤول سابق بالشرطة لرويترز بشكل منفصل إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 13 في الاحتجاجات.

وقال أحد مقاتلي طالبان المتواجدين في جلال آباد وقت الحادث: «كان هناك بعض مثيري الشغب الذين أرادوا إثارة مشاكل لنا. هؤلاء الناس يستغلون سياساتنا المريحة».