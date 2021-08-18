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«التحالف المصري» يدين الهجوم الإرهابي ضد المدنيين في النيجر

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«التحالف المصري» يدين الهجوم الإرهابي ضد المدنيين في النيجر «التحالف المصري» يدين الهجوم الإرهابي ضد المدنيين في النيجر

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أدان التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية الهجوم الدنيء لتنظيم داعش الإرهابي؛ مما أسفر عن مقتل 37 مدنيا بينهم 13 طفل بمنطقة تيلابيري غرب النيجرقرب الحدود مع مالي، ونفذ الهجوم عناصر مسلحة على دراجات نارية حينما أطلقوا النار على المزراعين .

وذكر التحالف في بيان له اليوم أن منذ بداية العام الحالي، كثفت الجماعات الإرهابية المتطرفة الاعتداءات الدموية ضد المدنيين في منطقة تيلابيري، ففي 9 أغسطس، قتل 15 شخصا واصيب اثنين، في منطقة بانيبانغو ،وفي 25 يوليو، قُتل 14 مدنياً في قرية ويي وفي 28يوليو قُتل 19 شخصاً في قرية داي كوكو، وفي مارس بلغت حصيلة الهجمات الإرهابية 66 قتيلا.

وطالب التحالف إلى بذل قصارى جهدها لإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة، كما يؤكد أن الحاجة الملحة لأن يضاعف المجتمع الدولي دعمه للدول الأعضاء في مكافحة التطرف العنيف والخسائر البشرية غير المقبولة .

وناشد التحالف المجتمع الدولي مواجهة الوضع في منطقة الساحل، مطالباً إياه أن يكون مدفوعاً بمسؤولية مشتركة للعمل بروح من التضامن مع سكان المنطقة في جهودها للتغلب على الأخطار التي تهدد السلام والاستقرار والوحدة في منطقة الساحل الإفريقي .

المصرى اليوم

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