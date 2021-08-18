عاطلان وزوجة أحدهما وراء ارتكاب 11 واقعة سرقة مساكن في الشرقية

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تمكنت أجهزة الأمن، الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي ضم عاطلين وزوجة أحدهما، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بمحافظة الشرقية وتبين من التحريات ارتكابهم العديد من السرقات.

وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية تفيد بقيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، وزوجة أحدهما، مقيمين بدائرة مركز أبوكبير، بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «فسخ الأبواب».

باستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، تمكنت قوة أمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب، بدائرتي قسمي أول وثان الزقازيق، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن الأول، عبارة عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي، ومشغولات ذهبية، وأجهزة كهربائية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتضافر جهود مختلف قطاعات الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وفي إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لتحقيق ذلك باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية الكفيلة بمنع وقوع الجريمة من خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية وتصفية ذيولها.