أخبار عاجلة

محافظ قنا يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية -
فريدة سيف النصر عن قرار رسوم التصوير في الشوارع : «صناعة السينما رايحة في داهية» -
جنوب الدلتا للكهرباء تبحث تنفيذ العمليات الخاصه بالخطط الاستثمارية -
موسيمانى يشرح للاعبى الأهلى سلبيات وإيجابيات مباراة الجونة -
ورشة إعداد ممثل مسرحي وأفلام وثائقية بالمنيا -
الحدود الشمالية.. 1000 بلاغ عن التشوه البصري استقبلتها الأمانة عبر حملة "صوّر وأرسل" -
"الصحة" تحث على التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ "الجرعتين " -
تحذير خطير.. سلالة دلتا الجديدة تصطاد الأطفال -
اندلاع حريق بمستودع بلاستيك في شارع بورسعيد في دبي -
استلام أول مليون جرعة لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) بعد اتمام مراحل الاختبارات (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

عاطلان وزوجة أحدهما وراء ارتكاب 11 واقعة سرقة مساكن في الشرقية

Print
عاطلان وزوجة أحدهما وراء ارتكاب 11 واقعة سرقة مساكن في الشرقية عاطلان وزوجة أحدهما وراء ارتكاب 11 واقعة سرقة مساكن في الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي ضم عاطلين وزوجة أحدهما، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بمحافظة الشرقية وتبين من التحريات ارتكابهم العديد من السرقات.

وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية تفيد بقيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، وزوجة أحدهما، مقيمين بدائرة مركز أبوكبير، بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «فسخ الأبواب».

باستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، تمكنت قوة أمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب، بدائرتي قسمي أول وثان الزقازيق، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن الأول، عبارة عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي، ومشغولات ذهبية، وأجهزة كهربائية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتضافر جهود مختلف قطاعات الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وفي إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لتحقيق ذلك باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية الكفيلة بمنع وقوع الجريمة من خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية وتصفية ذيولها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الاستخبارات الأمريكية تقدم تقريرها لـ«بايدن» حول منشأ فيروس كورونا دون نتيجة نهائية

الاستخبارات الأمريكية تقدم تقريرها لـ«بايدن» حول منشأ فيروس كورونا دون نتيجة نهائية

محمود العسيلي يختتم حفلات مهرجان الصيف بمسرح «Amphitheatre»

محمود العسيلي يختتم حفلات مهرجان الصيف بمسرح «Amphitheatre»

محافظ قنا يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية

محافظ قنا يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية

فريدة سيف النصر عن قرار رسوم التصوير في الشوارع : «صناعة السينما رايحة في داهية»

فريدة سيف النصر عن قرار رسوم التصوير في الشوارع : «صناعة السينما رايحة في داهية»