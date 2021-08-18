انتشال جثة فتاة غرقت بأحد شواطئ القصير بالبحر الأحمر

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تمكن عدد من الغطاسين بمدينة القصير جنوب البحر الاحمر من انتشال جثة فتاة بعد تعرضها لاسفكسيا الغردقة اثناء السباحة باحد شواطئ مدينة القصير، وتم نقل الجثة وايداعها مشرحة مستشفي القصير المركزي وتحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات ان المجي عليها كانت في زيارة لمدينة القصير وتعرضت للغرق اثناء السباحة باحد شواطئ القصير وتبين انها تدعي علا عبد المالك حسين

١٥سنه من نجع الجسور الطود الأقصر، وتمكن عدد الغطاسين من انتشال الجثة، وقررت النيابة التصريح بالدفن وتسليم الجثة لاسرة المجني عليها لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.