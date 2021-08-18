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التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام المقاصة

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التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام مصر المقاصة التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام المقاصة

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تحت شعار القتال على البقاء في الدورى الممتاز، يلتقى فريق البنك الأهلى مع نظيره المقاصة، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 31 لبطولة الدوري العام.

ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

ومن المتوقع أن يخوض فريق البنك الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: عاصم صلاح، أحمد ياسين، أمير مدحت، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: معروف يوسف، محمد فتحي.

وأمامهما: أحمد ياسر، فادي فريد، محمد بسيوني.

خط الهجوم: أحمد علي.

المصرى اليوم

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